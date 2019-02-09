دورتموند يفرط بفوز في المتناول وهرتا يسدي خدمة كبيرة لبايرن

اسماء السيد - فرط بوروسيا دورتموند المتصدر بفوز كان في متناوله بعد أن تقدم بثلاثية نظيفة على ضيفه هوفنهايم قبل أن تهتز شباكه ثلاث مرات في أقل من ربع ساعة ليكتفي بالتعادل 3-3 السبت في المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني لكرة القدم، فيما قدم هرتا برلين خدمة جليلة لبايرن ميونيخ بفوزه الكبير على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر.

على ملعب سيغنال إيدونا بارك، افتتح الإنكليزي جايدون سانشو التسجيل لاصحاب الأرض اثر كرة متقنة من البولندي لوكاس بيشتتشيك (32).

وعزز ماريو غوتسه تقدم الفريق المضيف بالهدف الثاني اثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها في شباك أولفير باومان (43).

في الشوط الثاني، ظن الجميع أن دورتموند حسم النتيجة وضمن ثلاث نقاط جديدة ستعزز موقعه في الصدارة بعد أن أضاف البرتغالي رافايل غيريرو هدفا ثالثا اثر تمريرة من غوتسه (66).

وخلافا لكل التوقعات، عاد هوفنهايم من بعيد بثلاثية أيضا بدأها الجزائري اسحاق بلفوضيل بمجهود فردي (75)، وأضاف التشيكي بافل كاديرابيك الثاني من بينية ارسلها فلوريان غريليتس (83).

وكان بلفوضيل بطل الكلمة الأخيرة عندما ادرك التعادل بمتابعة رأسية لكرة نفذها دينيس غايغر من ركلة حرة (87).

- خدمة جليلة-

والتعادل هو الثاني تواليا لدورتموند في الدوري بعد الأول أمام اينتراخت فرانكفورت (1-1) في المرحلة السابقة، والثالث بعد تعادله مع فيردر بريمن في مسابقة الكأس 3-3 وخروجه بركلات الترجيح من ربع النهائي.

وصار رصيد دورتموند 50 نقطة مقابل 42 لبايرن ميونيخ بطل المواسم الستة الأخيرة الذي صار ثانيا قبل ان يستضيف لاحقا اليوم وصيفه في الموسم الماضي شالكه، بعد الخدمة الجليلة التي قدمه له هرتا برلين بفوزه بثلاثية بيضاء على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وافتتح العاجي سالومون كالو الذي هدد اكثر من مرة مرمى المضيف ابرزها من متابعة رأسية (13)، التسجيل في محاولته الثانية مستفيدا من تمريرة الصربي ماركو غروييتش (30).

وفي الشوط الثاني، قاد دايفي شيلكه هجمة سريعة معاكسة ومرر الكرة الى السلوفاكي أوندري دودا الذي سددها في قلب المرمى (58).

ووقع شيلكه على الهدف الثالث بعد أن تابع برأسه كرة عرضية نفذها دودا من ركلة حرة (76).

وتعادل لايبزيغ الرابع سلبا مع اينتراخت فرانكفورت، فاستعاد الأخير المركز الخامس بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على ماينتس 5-1.

وتعادل فرايبورغ مع فولفسبورغ 3-3، وتخلى هانوفر عن المركز الأخير لصالح نورمبرغ بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين.

ملخص مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم:

ملخص مباراة مونشنغلادباخ وهيرتا برلين:

ملخص