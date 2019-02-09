شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر الصحفى لوزير الرياضة ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن العرض الدولى للرياضة واللياقة البدنية والصحية والذى كان مقرر إقامته غدا بحضور وزير الشباب والرياضة اشرف صبحى . وجاء تأجيل المؤتمر الصحفى نظرا للارتباط المفاجئ لوزير الرياضة مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات فى أسوان غدا.

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