شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمهور الزمالك للحضري: إلعب يا جدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد جمهورالزمالك، هتافات مضادة لعصام الحضري حارس النجوم، قائلين:"إلعب يا جدو"، في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز.

فيما ردد جمهور النجوم هتافات للحضري من أجل تحفيزه بعد هتافات جمهور الزمالك قبل أن تحدث مشادات لفظية بين جمهور الفريقين بعد ذلك.

وتشير النتيجة بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء التعادل السلبى بين الفريقين .