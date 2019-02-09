شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة .. الزمالك يضغط والنجوم يستبسل والتعادل السلبى يخيم على اللقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الزمالك والنجوم ومازال التعادل السلبى يخيم على المباراة المقامة بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى .

وقد حاول الزمالك الضغط وامتلاك منطقة المناورات بفضل تحركات يوسف اوباما وفرجانى ساسى وإبراهيم حسن ، إلا أن لاعبو النجوم مالوا للدفاع والتصدى للعديد من الهجمات .

وفى الدقيقة 26 ينفرد إبراهيم حسن بعصام الحضرى حارس النجوم من ناحية اليمين بعد تمريرة سحرية من أوباما إلا أن إبراهيم حسن وضعها خارج المرمى .

وقد بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب وعمر السعيد.

أما النجوم فقد بدأ المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عصام الحضري

خط الدفاع: أحمد أيمن ومحمود فتح الله وخالد عبد الرازق ومايكل ازيخومين

خط الوسط: عمرو السيسي محمد حليمو وأيمن الغباشي ومحمد همام

خط الهجوم: أحمد شرويدة وصلاح أمين