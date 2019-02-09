فيديو| ليلة تألق "صلاح" أمام بورنموث: هدف وفرص ضائعة.. واحتفال على طريقة شاكيري.. وأرقام قياسية جديدة.. والابتعاد بصدارة الهدافين

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح ليفربول لاكتساح ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، بملعب آنفيلد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ساديو ماني الهدف الأول لليفربول فى الدقيقة 24 من رأسية، وأضاف ويجنالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 34 من تسديدة رائعة من فوق الحارس.

ثم أحرز صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 48، مستغلا تمريرة متقنة من روبرتو فيرمينو، ليضع الفرعون الكرة بهدء على يمين حارس بورنموث.

وفي لقطة طريفة، احتفل صلاح عقب تسجيله الهدف على طريقة زميله السويسري شاكيري.

وقدم النجم المصري مباراة رائعة، وكاد أن يحرز أكثر من هدف، لولا الحظ، وبراعة حارس الضيوف.

أرقام قياسية جديدة

وبهدفه أمام بورنموث أصبح صلاح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

كما أصبح بورنموث أكثر فريق استقبل اهداف من اللاعب المصري في البريميرليج ومعه فريق واتفورد بـ(6 أهداف).

ورفع صلاح رصيده من الأهداف لـ17 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين، بفارق هدفين عن أوباميانج مهاجم أرسنال.

وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ65 نقطة، ليعود لصدارة الدوري، متفوقا على مانشستر سيتي بـ3 نقاط، فيما تجمد رصيد بورنوث عند 33 نقطة في المركز الـ11.

شاهد أهداف المباراة، وهدف صلاح وطريقة احتفاله