بالفيديو.. صلاح يعود لهوايته المفضلة ويسجل في شباك بورنموث للمرة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أحرز النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هدفًا في شباك بورنموث في المباراة التي تقام حاليًا على ملعب "آنفيلد" ضمن المرحلة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

صلاح سجل هدف ليفربول الثالث في المباراة بالدقيقة 47 من زمن أحداث الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من فيرمينو يستغلها مو ويسدد كرة من على يسار حارس بورنموث.

بهذا الهدف يكون صلاح سجل هدفه السادس في شباك بورنموث بواقع هدفين في الموسم الماضية وأربعة أهداف في الموسم الحالي.

ونجح صلاح في الحفاظ على وضعه في قمة هدافي بريميرليج برصيد 17 هدفًا ليصبح على بعد هدفين من بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال.