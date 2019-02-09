مباشر الدوري.. النجوم 0-0 الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة النجوم والزمالك على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ21 للدوري المصري.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري بـ45 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي النجوم في المرتبة الـ15 وفي جعبته 21 نقطة من 20 لقاء.

تشكيل النجوم: عصام الحضري، أحمد أيمن، محمود فتح الله، خالد عبدالرازق، مايكل أزيخومين، عمرو السيسي، محمد حليمو، أيمن الغباشي، محمد همام، أحمد شرويدة، صلاح أمين.

تشكيل الزمالك: محمود جنش، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبد الله جمعة، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، حميد أحداد، عمر السعيد، خالد بوطيب.

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