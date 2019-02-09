- 1/2
- 2/2
تمكن آرسنال من تحقيق الفوز على هيديرسفيلد تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جالفارم، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوريالانجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 16 افتتح آرسنال أهدافه بعد كرة عرضية من سياد كولاسيناك، ليقابلها أليكس إيوبي، بتسديدة مباشرة رائعة في المرمى.
وأضاف الكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعد كرة عرضية من أينسلي مايتلاند نيلس، في الدقيقة 44.
فيما جاء هدف هيديرسفيلد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني، بعدما سجلها سياد كولاسيناك بالخطأ في مرماه.
شاهد الفيديو:
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. آرسنال يتخطى هيديرسفيلد بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.