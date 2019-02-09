شاهد.. آرسنال يتخطى هيديرسفيلد بثنائية

لاعبي ارسنال

كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن آرسنال من تحقيق الفوز على هيديرسفيلد تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب جالفارم، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري

الانجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 16 افتتح آرسنال أهدافه بعد كرة عرضية من سياد كولاسيناك، ليقابلها أليكس إيوبي، بتسديدة مباشرة رائعة في المرمى.

وأضاف الكسندر لاكازيت الهدف الثاني بعد كرة عرضية من أينسلي مايتلاند نيلس، في الدقيقة 44.

فيما جاء هدف هيديرسفيلد الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من الشوط الثاني، بعدما سجلها سياد كولاسيناك بالخطأ في مرماه.

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