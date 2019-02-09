شوط اول سلبي ومتواضع فنيا بين الزمالك والنجوم

حسم التعادل السلبي الشوط الاول من لقاء الزمالك والنجوم المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز.
جاء الشوط متواضعا فنيا من الفريقين ، وظهر الابيض دون المستوى ودون فاعلية على مرمى عصام الحضري حارس النجوم.
الشوط الاول
بدأ اللقاء حذرا من جانب الفريقين رغم المبادرة الهجومية من النجوم بعرضية لاحمد ايمن يبعدها الدفاع الابيض بصعوبة من حلق المرمى.
يحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللقاء ،وعابه تباعد الخطوط وارتداد عمر السعيد الى الخلف والميل الى الناحية اليسرى للإبتعاد عن الرقابة واتاحة الفرصة للقادمين من الخلف مثل خالد بوطيب وحميد احداد ولكن البطء شكل مشكلة أخرى امام مهاجمى الزمالك في إحداث فاعلية على المرمى.
مع الوقت ظهرت الخطورة البيضاء دون هز الشباك من
يحاول الزمالك ويسدد عبد الله جمعة بيمناه فوق العارضة ،وينجح النجوم في غلق المنطقة الخلفية جيدا ساعده البطء من لاعبي الزمالك ويلعب شرويدة عرضية لصلاح امين في أقصى اليمين الى خارج الملعب.
تلوح فرصة للتهديف مع نهاية الشوط من ضربة حرة على حدود المنطقة يتصدى لها فرجاني ساسي ويضع الكرة فوق المقص الأيسر اكتفى الحضري بالنظر اليها.
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