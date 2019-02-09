ميدو: حققنا 3 نقاط هامة في مشوار الدوري

ميدو مع لاعب الوحدة كتب - عادل أبو الفضل: أبدى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الوحدة السعودي سعادته، بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الرائد السعودي في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين. وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "3 نقاط هامة في مشوار الدوري أمام خصم قوي". وأردف "شكرا لكل اللاعبين على قتالهم من أجل العودة لمكة بالثلاث نقاط.. مبروك للجمهور". يذكر أن الوحد فاز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

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