شاهد.. الوحدة يفوز على الرائد في الدوري السعودي

مباراة الوحدة والرائد

كتب - عادل أبو الفضل:

تمكن نادي الوحدة بقيادو مديره الفني المصري أحمد حسام ميدو من الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة عشر من عمر دوري كاس الامير محمد

بن سلمان للمحترفين.

تقدم فريق الرائد في الدقيقة 11 عن طريق أحمد حمدون، قبل أن يتمكن الوحدة من العودة بثلاثة أهداف عن طريق ريناتو شافيز

جونيور في الدقيقة 29، وفواز علي خريص في الدقيقة 52.

واختتم ماركوس جوليرمي أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الوحدة إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 23 بالمركز العاشر.

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