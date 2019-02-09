سيد عبد الحفيظ يتابع مباراة شباب الأهلي أمام الحدود

ٍسيد عبد الحفيظ

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الأول بالأهلي على متابعة مباراة فريق الشباب مواليد ١٩٩٧ أمام حرس الحدود، والتي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الفريق الأحمر بمدينة نصر، الجولة ٢١ من دوري الجمهورية.

وتابع سيد عبد الحفيظ المباراة برفقة الكابتن فتحي مبروك رئيس

قطاع الناشئين، ومساعده هشام حنفي، إضافة إلى أمين عرابي المدير الفني لفريق ٢٠٠٠ وياسر محمدين المدير الفني لفريق ٢٠٠٢، وعمرو أنور ومحمد عبد الجليل لاعبا الأهلي السابقين الذين حرصا أيضا على متابعة اللقاء.

وفاز الأهلي على الحرس بثلاثية دون رد سجلها مصطفى عزت ومصطفى صبحي وفادي فريد من ضربة جزاء.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى ٥١ نقطة، ليواصل التغريد في صدارة ترتيب الدوري، بعدما فاز في ١٦ مباراة هذا الموسم، مقابل التعادل في ٣ مباريات، ولم يتلق أية هزيمة، وسجل الفريق الأحمر خلال مبارياته ٤٦ هدفاً وتلقت شباكه ١١ هدفاً.