شاهد.. ريال مدريد يتقدم بثنائية على أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة

كتب- أحمد البادي:

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متفوقًا على أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف في ديربي العاصمة، على ستاد واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

بادر ريال مدريد بالتسجيل عن طريق البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة

16، مقصية رائعة بعد ضربة ركنية.

فيما أحرز هدف التعادل لأتليتكو مدريد أنطوان جريزمان في الدقيقة 25 بعد انفراد بالمرمي، ليسددها من بين أقدام حارس مرمي

ريال مدريد.

ثم تقدم ريال مدريد من جديد بهدف ثان لسيرجيو راموس ركلة جزاء في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول.

يدخل اللقاء فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة في ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل اتليتكو مدريد وصافة الدوري برصيد 44 نقطة.

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