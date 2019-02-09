شاهد.. محمد صلاح يحرز ثالث أهداف ليفربول

محمد صلاح كتب - عادل أبو الفضل تمكن فريق ليفربول من التقدم بالهدف الثالث عن طريق محمد صلاح في اللقاء الذي يجمع بنظيره بورنموث، والذي يجمعهما على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة ال26 من على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء الهدف عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من فيرمينو تضع الدولي المصري في مواجهة المرمى ليسجل ثالث الأهداف. شاهد الهدف:

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