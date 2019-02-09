شاهد.. ليفربول يتقدم بثنائية على بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أنهي فريق ليفربول الشوط الأول متفوقًا على ضيفه بورنموث بهدفين دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما، على ستاد انفيلد، في إطار الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.
سجل ساديو ماني الهدف الوحيد لليفربول في الدقيقة 24، فيما أحرز فيرمينو هدفا ثانيا رائعا في الدقيقة 34.
بدأ اللقاء حماسيًا من جانب فريق بورنموث وكاد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد تسديدة قوية تصدى لها إيدسون حارس مرمي ليفربول.
بعد ذلك سيطر ليفربول على اللقاء بشكل واضح، وبحلول الدقيقة العاشرة مرر ساديو ماني الكرة بشكل سريع إلى محمد
بعد تسجيل الهدف واصل ليفربول الضغظ على بورنموث وأتيحت فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 28 بعدما مرر ساديو ماني الكرة إلى محمد صلاح المنفرد تمامًا للمرمى لكنه أضاعها بشكل غريب.
وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سدد محمد صلاح الكرة بشكل رائع لكن حارس مرمي بورنموث تصدي لها بصعوبة بالغة.
شاهد الأهداف..
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