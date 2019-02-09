اونلاين | يلا شوت LiveHD7 .. مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون بث مباشر اليوم السبت 9 / 2 / 2019 الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت LiveHD7 .. مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون بث مباشر اليوم السبت 9 / 2 / 2019 الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي الإتحاد والتعاون ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، الدور الثاني، الإتحاد السعودي في مواجهة قوية للغاية ضد نادي التعاون، من أجل الثأر من المنافس علي طريقته الخاصة، والتقدم إلي منطقة الدفء في الدوري، بعد الإنتصارات الأخيرة التي بات يحققها الفريق، فهل ينجح بالإنتصار علي حساب نادي التعاون، أم سيكون هناك إنتصار جديد للتعاون كما فعلها بالدور الأول، ويأمل الفريق العميد في الفوز من أجل التجهيز بكامل معنوياته للمواجهات المقبلة ضد الهلال والأهلي في ديربي جدة.

نادي الإتحاد السعودي يأمل في تحقيق إنتصار وثلاث نقاط هامة للغاية في مشواره الذي يأمل في إستكاملة، وهو تصحيح المسار في الفترة الأخيرة، بعد أن نجح بالفوز علي حساب نادي الوحدة، فهل ينجح في الإنتصار اليوم والثأر من هزيمته أمام نادي التعاون في لقاء الدور الأول.

تنطلق المواجهة بين فريقي الإتحاد والتعاون في تمام الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:15 بتوقيت القاهرة.

نحن في الخليج 365، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون مباشر في لقاء اليوم السبت 9 / فبراير / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الإتحاد والتعاون مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الإتحاد والتعاون مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الخليج 365 الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.

تشكيلة الإتحاد ضد نادي التعاون في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين 2019، هي كلا من فواز القرني – منصور الحربي – زياد الصحفي – مروان داكوستا – سعود عبدالحميد – رودريغيز – كريم الأحمدي – سانوجو – فيلانويفا – عبدالعزيز البيشي – فهد المولد