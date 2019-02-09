اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر اليوم 9 فبراير

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يقدم موقع يلا شوت الجديد خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري المصري الممتاز، مباراة قوية منتظرة من جانب جمهور الزمالك، ويدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، كما يسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز أمام النجوم اليوم من أجل تعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب بتروسبورت وتنقل قناة اون سبورت اللقاء.

توقيت مباراة الزمالك والنجوم

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .6:00 مساءاً بتوقيت مصر .6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .7:00 مساءاً بتوقيت العراق .6:00 مساءاً بتوقيت السودان .7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:00 مساءاً بتوقيت تونس .5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .7:00 مساءاً بتوقيت قطر.4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر