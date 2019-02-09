اونلاين | (بث مباشر) مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري .. كورة اون لاين .. يلا شوت .. كورة لايف .. كول حصري

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تقدم لكم الفجرمشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر، اليوم السبت 9-2-2019 ، ضيفا على نظيره فريق النجوم، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 21 في الدوري المصري الممتاز .



مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

ويحافظ الزمالك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، متفوقا على غريمه التقليدي النادي الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

ويسعى أبناء القلعة البيضاء لتعزيز صدارتهم للدوري والفوز على فريق الأهرام، وكذلك الثأر لمواجهة الدور الأول بين الفريقين، التي انتهت بتفوق النجوم، الفريق الناشئ، على الزمالك بهدف نظيف، سجله صلاح أمين، مهاجم النجوم.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

فضلا عن تعويض الجماهير الأبيض عن الخسارة الأفريقية الأخيرة أمام جورماهيا الكينى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح دور المجموعات من منافسات بطولة الكونفدرالية.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

ويفتقد الزمالك فى مواجهة النجوم لخدمات الثلاثى محمود كهربا، وطارق حامد، وحازم إمام، للإيقاف، ومصطفى فتحى، وحمدى النقاز للإصابة.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

بينما يسعى السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك إلى المفاضلة بين أكثر من عنصر لتعويض غياب كهربا باللاعب المغربى حميد أحداد، ومحمد عنتر، بجانب الدفع بمحمود عبد العزيز “زيزو” لتعويض غياب طارق حامد، بجانب دراسة الدفع بمحمد عبد السلام مدافع الفريق فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز وحازم إمام.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

بينما يسعى فريق النجوم، صاحب المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، إلى تكرار نتيجة مباراة الفريقين خلال الدور الأولن والفوز على متصدر الدوري، لتحسين الوضع في ترتيب الدوري.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

ويتسلح النجوم بقيادة أحمد سامى، بعدة عوامل فى لقاء الزمالك، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، أهمها الظهور الأول لعصام الحضرى حارس الفريق الجديد فى مواجهة أبناء ميت عقبة، ومعه الصفقات الجديدة، العش، ولاما كولين، وكوريه.

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: النجوم ضد الزمالك في الأسبوع 21 من الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد بتروسبورت

التوقيت: اليوم الموافق 9-2-2019 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة 7:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر في الدوري المصري