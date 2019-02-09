اونلاين | بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم

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بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم

يتواجة اليوم السبت 9-2-2019 فريقي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، امام نظيره النجوم بقيادة أحمد سامى فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الامارات

وسيتم نقل مباراة الزمالك والنجم في الدوري المصري اليوم السبت 9-2-2019 عبر قناةon sport، فى المباراة التى يقتصر الحضور الجماهيرى فيها على أعضاء الناديين والفرق الرياضية من كلا الناديين فى عدد لا يتجاوز الـ 1000 متفرج

موعد مباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري الممتاز

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم اليوم السبت 9-2-2019 بدون تقطيع

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة.

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم

موعد مباراة الزمالك والنجم في الدوري المصري الممتاز

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم

وتضع مباراة اليوم موقف الزمالك في خطر نظرا لغياب خدمات كل من محمود كهربا، طارق حامد وحازم إمام للإيقاف، بالإضافة إلى مصطفى فتحى حمدى النقاز للإصابة

ويفاضل "جروس" بين أكثر من عنصر لتعويض غياب كهربا مثل المغربى حميد أحداد ومحمد عنتر بجانب الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد بجانب دراسة الدفع بمحمد عبد السلام مدافع الفريق فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز وحازم إمام

بث مباشر مباراة الزمالك والنجوم | مشاهدة مباراة الزمالك ضد النجوم| الدوري المصري الممتاز

بث حي HD مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم - بث مباشر اليوم