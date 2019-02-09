اونلاين | شاهد الآن بث مباشر لمباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري لايف رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الآن بث مباشر لمباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري لايف رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نجوم المستقبل، نظيره الزمالك، في السادسة مساء السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بخسارته من جورماهيا الكيني، 4-2، في الكونفدرالية.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى العودة لنغمة الانتصارات من جديد، لاستمرار حفاظهم على قمة الدوري.

ويتصدر الفريق الأبيض جدول المسابقة برصيد 45 نقطة، من 18 مباراة، فيما يأتي النجوم في المركز الـ13 بـ21 نقطة.

قائمة وتشكيل وغيابات الزمالك

أعلن جروس المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة النجوم.

ضمت القائمة الزمالك كلا من:

محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام في خط الدفاع.

فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو في خط الوسط.

عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بو طيب في خط الهجوم.

ويغيب الثلاثى طارق حامد ومحمود كهربا وحازم إمام للإيقاف، فيما تم استبعاد الدولى التونسى حمدى النقاز لأسباب فنية، ومحمد إبراهيم المصاب بنزلة برد، فيما عاد أيمن حفنى ومدبولى بعد فترة طويلة من الابتعاد عن الفريق، بجانب ضم أحمد زيزو الوافد الجديد لأول مرة.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس اللقاء بتشكيل مكون من:

جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي

محمد عنتر - أوباما - إبراهيم حسن

عمر السعيد

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

تردد أون سبورت

القمر نايل سات

التردد H 10853

معدل تصحيح الخطأ 5/6

معامل الترميز 27500

تردد قناة النيل رياضة Nile Sport على نايل سات

التردد : 11842

الاستقطاب :افقي

معدل الترميز :27500

معامل تصحيح الخطا:4/3

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 21).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلقين : أيمن الكاشف (ON) + مؤمن عبد الغفار (Nile) .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة نجوم المستقبل والزمالك، التي ستقام غداً السبت ضمن الأسبوع ال 21 لدوري الممتاز .

ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكماً خامساً.