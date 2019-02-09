اونلاين | انطلاق الشوط الأول .. مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر الآن الدوري المصري 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الشوط الأول .. مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر الآن الدوري المصري 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا مباراة النجوم والزمالك ضمن الجولة الـ21 من الدوري الممتاز التي تقام اليوم السبت على استاد بتروسبورت.



مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر اليوم



ويمتلك الزمالك 45 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي المقابل يمتلك النجوم 21 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.



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