اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر لحظة بلحظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم بث مباشر لحظة بلحظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الزمالك مباراة قوية ضد النجوم مساء اليوم السبت والموافق 9 فبراير 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق النجوم مع الزمالك على ملعب بتروسبورت وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة الزمالك مع النجوم في الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق المتميز أيمن الكتشف بالإضافة إلى فضائية النيل للرياضة.

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة بعد خوض 18 مباراة فقد فاز في 14 لقاء وتعادل 3 مباريات وخسر لقاء وحيد.

أمام النجوم يتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة حصدها خلال 20 مباراة حيث فاز 5 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 9 لقاءات.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الزمالك والنجوم في الدوري المصري عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.