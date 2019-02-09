اونلاين | بث حي ‘يلا شوت الجديد’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي ‘يلا شوت الجديد’ مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل بورنموث ضيفاً على نظيره ليفربول المحترف بين صفوف النجم المصري محمد صلاح، وذلك اليوم السبت 9 فبراير 2019 لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

خاض ليفربول أخر مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام وست هام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وبهذا التعادل أهدر رملاء محمد صلاح فرصة توسيع الفارق بينهم وبين مانشستر سيتي صاحب الـ62 نقطة في المركز الأولى، ويحل ليفربول حالياً في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 62 نقطة وبفارق الأهداف مع السيتي.

لعب الريدز منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري 25 مباراة، وتمكنوا من تحقيق الفوز في 19 مواجهة، وكان التعادل حاضراً في 5 مباريات وخسروا في مباراة واحدة فقط.