اونلاين | متابعة حية بث مباشر لحظة بلحظة الزمالك ضد النجوم | اخبار اليوم | عرب نيوز | البواية نيوز | الوطن | الدستور

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متابعة حية بث مباشر لحظة بلحظة الزمالك ضد النجوم | اخبار اليوم | عرب نيوز | البواية نيوز | الوطن | الدستور

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونجوم المستقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

متابعة حية بث مباشر لحظة بلحظة الزمالك ضد النجوم | اخبار اليوم | عرب نيوز | البواية نيوز | الوطن | الدستور

ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "بترو سبورت" الساعة 6:00 مساءً على قناة "Nile Sport"، وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة "ON Sport 1"، وترددها على نايل سات 10853 أفقي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة.

ويمكن مشاهدة البث المباشر من هنــا:

متابعة حية بث مباشر لحظة بلحظة الزمالك ضد النجوم | اخبار اليوم | عرب نيوز | البواية نيوز | الوطن | الدستور

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك ونجوم المستقبل ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز. ويمكن مشاهدة المباراة، على أرضية ملعب "بترو سبورت" الساعة 6:00 مساءً على قناة "Nile Sport"، وترددها على نايل سات 11842 أفقي، وقناة "ON Sport 1"، وترددها على نايل سات 10853 أفقي. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة. ويمكن مشاهدة البث المباشر من هنــا: