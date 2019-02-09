اونلاين | متابعه حيه بث مباشر ريال مدريد واتلتيكو | سبورت | يلا شوت | كورة لايف | كول حصري | لايف

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بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الدوري الإيطالي، بات اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش على قناعة تامة بضرورة إنهاء مسيرته بين جدران نادي ريال مدريد الإسباني.

ويعتبر مودريتش أحد أكثر اللاعبين قربا لرئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، ولذلك أعطى الأخير أوامره بضرورة تمديد عقد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لموسمين إضافيين، حسبما ذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية اليوم الاثنين.

وينتهي العقد الحالي للاعب الكرواتي في 30 يونيو 2020، أي عند بلوغه الرابعة والثلاثين من العمر، مما يعني أن تجديد التعاقد لموسمين إضافيين سيمد في عمر مسيرة مودريتش مع ريال مدريد حتى بلوغه السادسة والثلاثين.

وأوضحت " أس" أن الجميع داخل ريال مدريد يتطلع إلى أن ينهي مودريتش مسيرته مع كرة القدم وهو يرتدي قميص النادي الملكي.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كول كورة – cool kora والجدير بالذكر أن لقاء الدور الأول بين الفريقين في الأسبوع السابع من الدورى كان قد انتهى بالتعادل السلبي 0-0 .

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

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القنوات الناقلة لمباراة الريال وأتلتيكو

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