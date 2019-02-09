رياضة | أرسنال يعود للانتصارات عبر بوابة هيدرسفيلد بثنائية في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يعود للانتصارات عبر بوابة هيدرسفيلد بثنائية في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي أرسنال في تحقيق الفوز أمام منافسه فريق هيدرسفيلد تاون، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث سجل ايوبي الهدف الأول في الدقيقة 16 من الشوط الأول، وعزز ألكسندر لاكازيت النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، واحرز كولاسيناك مدافع أرسنال هدف هيدرسفيلد الوحيد بالخطأ في مرماه قبل نهاية اللقاء.

بينما تعادل فريق كريستال بالاس بصعوبة أمام نادي ويست هام يونايتد بهدف لكل فريق، وفاز نادي واتفورد بهدف نظيف أمام نظيره فريق ايفرتون.

وحقق نادي كارديف سيتي انتصارا مثيرا أمام فريق ساوثهامبتون، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.