رياضة | محمد صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود ليفربول لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، بعد فوزه العريض على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

افتتح ساديو ماني التسجيل للريدز في الدقيقة 24، ثم أضاف فاينالدوم الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 34، وجاء الدور على هدّاف البريميرليج محمد صلاح ليحرز الهدف الثالث له والسابع عشر له هذا الموسم في الدقيقة 48.

وبهذا الهدف سجل صلاح 20 هدفًا على الأقل مع الريدز في الدوري والكأس في موسمين متتاليين، معادلًا بذلك رقم لويس سواريز نجم الفريق السابق، وبرشلونة الإسباني الحالي، والذي كان آخر من وصل لهذا الرقم بقميص الريدز.

رفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 65 في المركز الأول متفوقًا بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، فيما توقف رصيد بورنموث 33 نقطة في المركز العاشر.