رياضة | بالأرقام.. سولسكاير "صاحب الوجه الطفولي" يُعيد أمجاد مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. سولسكاير "صاحب الوجه الطفولي" يُعيد أمجاد مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عروضه القوية تحت قيادة مدربه النرويجي "أولي جونار سولسكاير"، وذلك بعدما تغلب على مضيفه فريق فولهام بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من، بول بوجبا "هدفين"، وأنتوني مارسيال "هدف"، ليرتفع رصيد اليونايتد إلي 51 نقطة ويتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

- أرقام مانشستر يونايتد تحت قيادة "سولسكاير":-

خاض مانشستر يونايتد 11 مباراة تحت قيادة "سولسكاير" بواقع (9 مباريات بالدوري الإنجليزي – ومباراتين بكأس الإتحاد الإنجليزي)، حقق اليونايتد 10 انتصارات، بينما تعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر الفريق أي مباراة مع المدرب النرويجي حتي الآن.

سجل مانشستر يونايتد في مبارياته بقيادة "سولسكاير" 28 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط.

نجح مانشستر يونايتد بعد تغلبه على فولهام اليوم السبت، تحقيق 6 انتصارات متتالية خارج ملعبه لأول مرة منذ مايو لعام 2009، وذلك على أندية كارديف سيتي، ونيوكاسل، وتوتنهام، وليستر سيتي، وفولهام، بالإضافة لفوزه على أرسنال في كأس الإتحاد الإنجليزي.

‏ويعتبر مانشستر يونايتد هو الأكثر حصدًا للنقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" منذ تعيين أولي جونار سولسكاير (25 نقطة - فاز 8 مباريات وتعادل 1 ولم يخسر أي مباراة).

استخدم "سولسكاير" منذ توليه قيادة مانشستر يونايتد 26 لاعبًا، ويعتبر الفرنسي بول بوجبا هداف الفريق تحت قيادته، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، يليه ماركوس راشفورد وسجل 6 أهداف.