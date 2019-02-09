رياضة | محمد صلاح يهز الشباك ويغرد وحيدا في صدارة هدافي البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يهز الشباك ويغرد وحيدا في صدارة هدافي البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول، في شباك بورنموث خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف "صلاح" في الدقيقة 48 من زمن المباراة المقامة حاليًا على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

ورفع محمد صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم لـ17 هدفًا ليعزز صدارته لترتيب هدافي البريميرليج، متفوقًا على الجابوني أوباميانج مهاجم ارسنال صاحب المركز الثاني بـ15 هدفًا، وسيرجيو أجويرو صاحب المركز الثالث بـ14 هدفًا.