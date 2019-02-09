رياضة | بالأرقام.. رونالدو يزيد نسبة مشاهدة الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. رونالدو يزيد نسبة مشاهدة الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تأثير تعاقد يوفنتوس الإيطالي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل ملحوظ وذلك بعد زيادة نسبة المشجعين والمشاهدات للكالتشيو بصفة عامة خلال الفترة الحالية.

ونجح يوفنتوس في التعاقد مع كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني في صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو وبعقد يمتد لـ 4 سنوات.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن تأثير رونالدو جرى على قدم وساق مع يوفنتوس ولم يكتفي بذلك بل وصل إلى كرة القدم الإيطالية بصفة عامة باعتباره أحد أهم اللاعبين في العالم.

وأكد الموقع الإيطالي بأن كريستيانو رونالدو لم يؤثر فقط في يوفنتوس ولكن أيضا في كرة القدم الإيطالية ككل، حيث ارتفع متوسط عدد المشاهدين في الاستاد الإيطالي هذا الموسم من 24.706 في العام الماضي إلى 25.276 (+ 2.3 ٪).

وفي مدريد، شهد يوفنتوس على وجه الخصوص ارتفاعًا في عدد المشاهدين، حيث تمت مشاهدة يوفنتوس من قبل 30،718 مشجعين آخرين (+ 4.54٪) في حين شهدت مباريات يوفنتوس في الحضور بلغت 32.405 (+ 13.3٪).