انت الان تتابع تفاصيل خبر البريميرليغ.. بوغبا يسجد في فوز مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً سهلاً على حساب مضيفه فولهام بثلاثية نظيفة، السبت، في افتتاح لقاءات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت الأهداف الثلاثة لـ"الشياطين الحُمر" نكهة فرنسية بامتياز؛ منها ثنائية لمتوسط الميدان بول بوغبا في الدقيقتين الـ14 و65 (ركلة جزاء)، في حين أضاف مواطنه أنطوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة الـ23.

وبعد إحرازه هدفه الثاني سجد الدولي الفرنسي بول بوغبا فوق أرضية "المستطيل الأخضر" شكراً لله، في ظل استعادة تألقه منذ وصول المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير خلفاً للبرتغالي المُقال جوزيه مورينيو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 51 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، في حين تجمّد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

تجدر الإشارة إلى مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب "البريميرليغ" برصيد 62 نقطة، متفوقاً على ليفربول بفارق الأهداف مع مباراة أقل للأخير.