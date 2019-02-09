انت الان تتابع تفاصيل خبر يتصدرها ميسي.. هذه قائمة اللاعبين الـ10 الأعلى أجراً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 فبراير 2019 06:50 مساءً - تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" نادي برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الأكثر تقاضياً للرواتب في القارة الأوروبية، متفوقاً على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عزز صفوف يوفنتوس الإيطالي، صيف العام الفائت.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ميسي يتصدر القائمة بتقاضيه راتباً شهرياً قيمته 8.3 ملايين يورو، يليه "الدون" البرتغالي بحصوله على 4.7 ملايين يورو شهرياً.

وحلّ مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان غريزمان ثالثاً بـ3.3 ملايين يورو، ثم جاء البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، في المركز الرابع بتقاضيه 3.06 ملايين يورو، متفوقاً بشكل طفيف على الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة (2.9 مليون يورو).

وظهر الويلزي غاريث بيل سادساً بنيله 2.5 مليون يورو مع فريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يليه البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب برشلونة، الذي يتقاضى 2.3 مليون يورو، متقدماً بأرقام ضئيلة على التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد (2.28 مليون يورو).

وجاء مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، المُتوّج بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب شاب، في المرتبة السادسة بـ1.73 مليون يورو، في حين حلّ الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي عاشراً بـ1.6 مليون يورو.

وبدا لافتاً عدم وجود أي لاعب في القائمة من الدوري الألماني؛ لكون البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الأعلى تقاضياً للأموال في "البوندسليغا" ينال 1.33 مليون يورو في الشهر الواحد.