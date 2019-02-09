شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يتعادل مع هوفنهايم بثلاثية في البوندزليجا والان مع التفاصيل

تعادل بروسيا دورتموند 3-3 مع هوفنهايم في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في الجولة 21 من الدوري الألماني.

الخليج 365-

سجل ثلاثية دورتموند سانشو وجوتزه وجوريرو في الدقائق 32 و43 و66 بينما ثلاثية هوفنهايم أحرزها بلفوضيل "هدفين" و كاديرابيك في الدقائق 75 و83 و87.

ارتفع رصيد دورتموند للنقطة 50 في المركز الأول بينما وصل هوفنهايم للنقطة 30 في المركز 90.