محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في شباك بورنموث (فيديو)

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سجل المصري محمد صلاح، الهدف الثالث لفريق ليفربول ، في شباك بورنموث، في المباراة المقامة الآن على ملعب "إنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من البريميرليج. وجاء هدف صلاح في الدقيقة 48، من تمريرة بينية من "كيتا" وصلت إلى فيرمينو المنطلق نحو منطقة الجزاء، وقام الأخير بالتمرير إلى صلاح الذي سدد كرة قوية في أسفل يسار شباك بورنموث معلنًا الهدف الثالث للريدز.

الخليج 365-

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