جريزمان يسجل هدف التعادل لأتلتيكو في شباك الريال (فيديو)

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الخليج 365- سجل الفرنسي جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، هدف التعادل لفريقه في شباك ريال مدريد ، في المباراة التي تقام بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الـ23 لبطولة الدوري الإسباني وجاء هدف التعادل للروخبلانكوس في الدقيقة 25 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1-1.

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