شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة الزمالك ضد النجوم بث حي والان مع التفاصيل

يتواجة اليوم السبت 9-2-2019 فريقي الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، امام نظيره النجوم بقيادة أحمد سامى فى الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت الامارات

وسيتم نقل مباراة الزمالك والنجم في الدوري المصري اليوم السبت 9-2-2019 عبر قناةon sport، فى المباراة التى يقتصر الحضور الجماهيرى فيها على أعضاء الناديين والفرق الرياضية من كلا الناديين فى عدد لا يتجاوز الـ 1000 متفرج

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الذي لعب 21 مباراة، و6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 18 مباراة.

وتضع مباراة اليوم موقف الزمالك في خطر نظرا لغياب خدمات كل من محمود كهربا، طارق حامد وحازم إمام للإيقاف، بالإضافة إلى مصطفى فتحى حمدى النقاز للإصابة

ويفاضل "جروس" بين أكثر من عنصر لتعويض غياب كهربا مثل المغربى حميد أحداد ومحمد عنتر بجانب الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو" لتعويض غياب طارق حامد بجانب دراسة الدفع بمحمد عبد السلام مدافع الفريق فى مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب النقاز وحازم إمام