شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يتقدم لليفربول بالهدف الأول في شباك بورنموث (فيديو) والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقديم ليفربول بالهدف الأـول في شباك بورنموث، المقامة حاليًا ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في التشكيل الأساسي لفريقه من بداية المباراة بشكل طبيعي. جاء الهدف في الدقيقة 24، من ركنية نفذها "صلاح" أرسل عرضية رائعة وجدت رأس "ماني" الذي حولها في شباك بورنموث ببراعة معلنًا الهدف الأول للريدز.

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