شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفكر في التخلي عن كوتينيو والان مع التفاصيل

الخليج 365_

قرر نادي برشلونة الإسباني، الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد مع الدولي البرازيلي "كوتينيو"، خلال فترة الانتقالات القادمة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ مستوى البرازيلي في الفترة الأخيرة متذبذب للغاية ولم يثبت إمكانياته في ظل غياب ليونيل ميسي وعثمان ديمبيلي.

وفي عند عودة ديمبلي من الإصابة سيعود كوتينيو إلي دكة البدلاء مرة أخري، خاصة في ظل تألق الفرنسي ديمبلي وتراجع مستوي كوتينيو الغير مبرر.

وأضافت الصحيفة إن إدارة الفريق الكتالوني، مستعدة للتخلي عن البرازيلي في حال قدوم عرض مناسب، خاصة أن كوتينيو قد تم التعاقد معه بمبلغ ضخم مقدر ب 120 مليون يورو.

وسيواجه كوتينيو صعوبة في الموسم القادم خاصة بعد التعاقد مع لاعب أياكس الشاب " فرانكي دي يونج"، وتألق البرازيلي الأخر "مالكوم".

وتعد أندية "مانشستر يونايتد"و"تشيلسي" الإنجليزيين أبرز المهتمين بالتعاقد معه.