عصام الحضرى يحرس عرين النجوم أمام الزمالك

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الخليج 365- أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق النجوم عن تشكيلته لمواجهة الزمالك بعد قليل ببطولة الدوري المصري الممتاز. وضم تشكيل النجوم كل من : عصام الحضري وخالد عبد الرازق وعمرو السيسي ومحمد همام وأحمدأيمن ومايكل ازحومين ومحمود فتح الله وأيمن الغباشي ومحمود حليمو وأحمد شرويدة وصلاح أمين.

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