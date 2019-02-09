شكرا لقرائتكم قمة مدريد يستحوذ علي اهتمامات الصحف الإسبانية.. ديربي في أسلوب مختلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد المحدد لها الخامسة والربع مساء اليوم، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، أغلفة وعناوين الصحافة الإسبانية الصادرة السبت.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بفارق نقطتين، بينما يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة.

وأعربت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة عن أملها فى إنتهاء مباراة الديربي بالتعادل من أجل منح الفرصة أمام الفريق الكتالوني لتوسيع الفارق عندما يحل ضيفاً على بلباو غداً الأحد بملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وعنونت الصحيفة "اليوم الفوز للبارسا.. الريال يلتقي الاتلتيكو ونتيجة التعادل تمنح الفرصة أمام برشلونة للابتعاد بالصدارة".

فى حين عنونت صحيفة "ماركا"، "ليست مجرد ديربي.. إنها الليجا"، مشيرة إلى الصراع المشتعل بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد على حصد لقب الدوري الاسباني هذا الموسم، بينما كتبت صحيفة "آس"، "ديربي في أسلوب مختلف".

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تذوق طعم الأنتصار في أخر 4 مباريات لينعش آماله في الحصول على لقب الدوري الإسباني، كما حق تعادلاً بطعم الفوز أمام برشلونة بنتيجة 1\1 في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما الأربعاء الماضي بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة تألقه تحت قيادة المدرب سانتياجو سولاري، وذلك بحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم لمواصلة تضييق الخناق على برشلونة، في حين يتطلع أتلتيكو مدريد لتجاوز الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام ريال بيتيس وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين الوصافة والحفاظ على آماله في حصد لقب "الليجا".

وتعقد جماهير ريال مدريد آمالها على الثنائي الهجومي كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور، فضلا عن صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش لخطف النقاط الثلاث من معقل أتلتيكو مدريد، فيما يستهدف الأخير الأستفادة من عاملي الأرض والجمهور لإيقاف قطار إنتصارات الريال.