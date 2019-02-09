شكرا لقرائتكم مفاجأة.. برشلونة يخطط لبيع كوتينيو في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس نادي برشلونة الإسباني التخلي عن خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستويات المتواضعة التي ظهر عليها مع الفريق الكتالوني طوال الفترة الماضية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة برشلونة مستعدى للتضحية بالنجم البرازيلي فيليب كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدت عدم رضاها عن الأداء الذي ظهر عليه اللاعب منذ بداية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستضع كوتينيو في قائمة اللاعبين المراد الأستغناء عنهم الصيف المقبل حال عدم تطور مستواه في المباريات القادمة، بجانب الحصول على عرض ضخم من جانب الاندية الراغبة في ضم اللاعب.

يذكر أن نادي برشلونة تعاقد مع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018 قادماً من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية شنت في وقت سابق هجوماً عنيفاً على كوتينيو لاعب برشلونة بعد الأداء المتواضع الذي ظهر عليه خلال مشاركته فى مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد التى أقيمت الاربعاء الماضي على ملعب "كامب نو"، فى "ذهاب" نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وقالت الصحيفة، "على الرغم من مرور عام على انضمام كويتينو لصفوف برشلونة قادماً من ليفربول الإنجليزى، إلا أن المستويات التى ظهر عليها اللاعب خلال مشاركته فى مباريات الفريق الكتالوني لم ترضي طموحات مشجعيه، مستوياته أقل كثيراً من التوقعات، هذا لا يمكن تبريره لأغلى صفقة فى تاريخ برشلونة، دعم فالفيردى، دعم ميسي، لا شىء ساعد اللاعب البرازيلى على التطور".

واصلت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة هجومها على كوتينيو وقالت "أداء متواضع للغاية من اللاعب البرازيلي في مباراة ريال مدريد، لقد قدم واحدة من أسوأ المباريات على الإطلاق، 60 دقيقة عمليا لم يكن موجوداً، لم يتدخل باللعبة وعندما فعل ذلك وتحرك قليلا أصبحت كل كرة تصله مفقودة، مالكوم على النقيض تماما من كوتينيو، كان نشيطاً وشجاعاً وحاول كثيراً وتوج مجهوده بالتسجيل في شباك الريال".

وأضافت الصحيفة عن لاعب برشلونة، "كوتينيو عليه أن يستعيد مستوياته المعهودة خلال الفترة المقبلة أو البحث عن فريق آخر للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".