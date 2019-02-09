شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب ينضم لتدريبات الإنتاج الحربى بعد مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم محمد رجب، مهاجم الإنتاج الحربى، للمران الجماعى لناديه بعد مواجهة الأهلى وابتعد اللاعب عن حسابات الجهاز الفنى لناديه فى مباراة المارد الأحمر.

وبدأ محمد رجب فترة التأهيل تمهيداً للمشاركة فى المران الجماعى بعد إصابته بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، ويحتاج اللاعب لعشرة أيام للمشاركة فى المران الجماعى لفريقه.

وكان رجب قد تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بخسارة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وصعد الإنتاج الحربى للمربع الذهبى بالدورى عقب الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الأسبوع الـ21 للدورى.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز بسبعة لقاءات والتعادل فى عشرة والخسارة فى 4 لقاءات فقط.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة 22 لمسابقة الدورى العام.