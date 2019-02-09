قصة صور.. القناص والكابيتانو والثعلب 5 نجوم خطفوا لقب "دنجوان" الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس خطفوا قلوب المعجبات داخل الملعب وخارجه، 5 نجوم في عالم الساحرة المستديرة داعبوا كرة القدم، فأسروا قلوب الجماهير، وشهد المستطيل الأخضر على تاريخهم الحافل بالانجازات . عماد متعب، حسام غالي، علي ماهر، أشرف قاسم، و حازم أمام نجوم عرفهم المستطيل الأخضر وتألقا مع القطبين، ليصبحوا محور اهتمام جماهير الساحرة المستديرة والفتيات بشكل خاص. الخليج 365 يسلط الضوء على "دنجوانات" الكرة المصرية في الصور التالية:

اشرف قاسم

الثعلب الصغير

الكابيتانو

حازم إمام

حازم مامام وسيلفى مع الجماهير

حازم

حسام غالى

على ماهر

عماد متعب

غالى

غالى

قاسم

قاسم

ماهر

متعب مع الاهلى

متعب مع المنتخب

متعب

نجم الاهلى السابق على ماهر

نجم الاهلى السابق

نجم الزمالك

هداف الاهلى

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