تشكيل الزمالك المتوقع أمام النجوم.. بو طيب أساسيًا.. وعبد العزيز بدلاً من طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك على ملامح التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة النجوم.

ويلتفي الزمالك نظيره النجوم في السادسة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

وحال عدم حدوث أي تغير في التشكيل سيشهد بذلك عودة جنش لحراسة مرمى الزمالك بالدوري بعد انتهاء الإيقاف، وكذلك عبد الله جمعة وعودة عبد العزيز أساسًا بعد إيقاف طارق حامد لحصوله على بطاقة صفراء ثالثة.

وحال مشاركة خالد أبو طيب أساسيًا ستكون هذه هي المباراة الأولى للمغربي الدولي التي يُشارك بها أساسيًا مع الزمالك ببطولة الدوري بعد التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الماضية.