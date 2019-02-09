رياضة | نابولي يصطدم بفيورنتينا.. وإنتر ميلان "طمعان" في بارما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يصطدم بفيورنتينا.. وإنتر ميلان "طمعان" في بارما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمل نابولي الوصيف أن يبقي الضغط على يوفنتوس المتصدر، في مهمة غير سهلة لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، عندما يحل السبت ضيفاً على فيورنتينا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في الجولات الثماني الأخيرة، وأذل روما 7-1 في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وسيكون مدرب إنتر ميلان لوسيانو سباليتي تحت ضغط كبير حين يحل ثالث الترتيب ضيفاً على بارما السبت، وذلك لأن "نيراتسوري" لم يذق طعم الفوز في الجولات الثلاث الأخيرة، إذ تعادل مع ساسوولو (0-0) ثم خسر أمام تورينو وبولونيا (بنتيجة واحدة 0-1).

وخرج سباليتي ولاعبوه من المباراة الأخيرة ضد بولونيا وسط صافرات الاستهجان من جمهور ملعب جوسيبي مياتزا، الذي لم يكن راضياً على مشاهدة فريقه يفرط بالفارق المريح الذي يفصله عن ملاحقيه، ليصبح 5 نقاط مع جاره اللدود ميلان الذي يلتقي الأحد مع ضيفه كالياري، معولاً على لاعبه الجديد البولندي كريستوف بياتيك الذي سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات منذ قدومه اليه من جنوى الشهر الماضي.

وما زال إنتر يبحث عن فوزه الأول في 2019 بعدما ودع أيضاً مسابقة الكأس من ربع النهائي بركلات الترجيح على يد لاتسيو، لكن سباليتي مرتاح لوضعه الشخصي، مؤكداً: "لا أشعر بأنه يتم تقييمي.. الفريق ما زال خلفي، أنا مقتنع بذلك".

وبعد تعادلين في الدوري مع أتالانتا وميلان وخسارته المذلة أمام فيورنتينا (1-7) في الكأس، يتحضر روما لسفره الى البرتغال لمواجهة بورتو الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، من خلال اللعب ضد مضيفه كييفو الجمعة وهو في المركز السادس بنفس عدد نقاط أتالانتا الخامس، وبفارق نقطة عن ميلان الرابع.

ويلعب الأحد بولونيا مع جنوى، وأتالانتا مع سبال، وتورينو مع أودينيزي، وسمبدوريا مع فروزينوني.