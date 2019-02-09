رياضة | الزمالك يسعى للثأر من النجوم وتجاوز كبوته الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسعى للثأر من النجوم وتجاوز كبوته الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الزمالك مع نظيره النجوم في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري العام.

يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وحصد نقاط اللقاء الثلاثة من أخل الخروج من كبوة الهزيمة أمام جورماهيا الكيني برباعية في الكونفدرالية والابتعاد بصدارة الدوري المصري.

واستدعى جروس المدير الفني للزمالك للقاء اليوم قائمة تضم كل من: -

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقررة إقامتها غدا السبت. وضمت القائمة كلا من: محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيلة تضم كل من:_

حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام . خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وحميد أحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق النجوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل مواصلة المنافسة على الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.