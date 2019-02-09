شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. إنطلاق بطولة كأس المجلس الانتقالي لكرة القدم لأندية ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

تنطلق مساء اليوم السبت، مباريات بطولة كأس المجلس الإنتقالي الجنوبي تحت شعار "الجنوب يجمعنا" التي ينظمها إتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وذلك بإقامة مباراة إفتتاحية تجمع فريقي شباب القارة ووحدة شحير على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا .

وسيشهد إفتتاح البطولة حضور للقيادات الجنوبية بالمجلس الانتقالي واعضاء فرع اتحاد الكرة وجمع من الشخصيات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وفيما تجرى عصر الأحد مبارتين على ملعبي "بارادم" بالمكلا و "الشاحث" بالشحر في الأولى يلتقي "التضامن" مع "شباب روكب" والثانية "سمعون" مع "اتحاد الشبيبة".

وعصر الاثنين يتواجه "المكلا" مع "اهلي الغيل" في قمة كروية تاريخية بين الناديين على ملعب "بارادم" بالمكلا.

وتشارك في البطولة أندية هي "التضامن، والمكلا، ووحدة المكلا، واهلي الغيل، وسمعون، واتحاد الشبيبة، وشباب روكب، والنهضة بغيل بن يمين، على أن تختتم المواجهات في 18 من شهر فبراير الجاري.

وكان الاجتماع الفني للبطولة لممثلي الأندية قد استعرض فيه المنظمون من أعضاء اتحاد الفرع لائحة البطولة وفقاً للبطولات والمسابقات الكروية.

وأكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الدكتور محمد بن الشيخ أبوبكر؛ إن القيادة المحلية للمجلس تولي عناية كبيرة بقطاع الشباب والرياضة من خلال التوجه الذي ستنطلق به القيادة في رعاية المزيد من البطولات وفي مختلف الألعاب الرياضية.

من جانبه رحب الأخ درويش عبدالله سويد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم بهذه الشراكة الفاعلة التي ستسهم في تنشيط اللعبة ويعود بالمتعة والفائدة على اللاعبين والجماهير الرياضية للأندية.

الجدير بالذكر أن هذه البطولة تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة لأحتضان مدينة المكلا للدورة الثانية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي.