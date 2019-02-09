شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض استبدال مواجهة الدورى بالكأس مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى، الاقتراح الذى طرحه البعض في إتحاد الكرة بإقامة مباراة الأحمر أمام بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في كأس مصر بدلاً من الدوري كإحدى الحلول التى تم طرحها مؤخراً لإنهاء أزمة مؤجلات الدوري.

وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى رفضت مقترح تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بخوضها في الكأس وتمسك مسئولو القلعة الحمراء بجدول الدوري الذى تم إخطار الأهلي به في يناير الماضي وتم تحديد يوم 28 فبراير فيه لمواجهة الأحمر مع بيراميدز بالدوري وليس بالكأس.

ويخاطب مسئولو الأهلى إتحاد الكرة بشكل رسمي برفض المقترح بعد اجتماع مجلس الإدارة الطاريء غداً السبت.