شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض استبدال مواجهة الدورى بالكأس مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى، الاقتراح الذى طرحه البعض في إتحاد الكرة بإقامة مباراة الأحمر أمام بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في كأس مصر بدلاً من الدوري كإحدى الحلول التى تم طرحها مؤخراً لإنهاء أزمة مؤجلات الدوري.
وعلم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى رفضت مقترح تبديل مباراة بيراميدز في الدوري بخوضها في الكأس وتمسك مسئولو القلعة الحمراء بجدول الدوري الذى تم إخطار الأهلي به في يناير الماضي وتم تحديد يوم 28 فبراير فيه لمواجهة الأحمر مع بيراميدز بالدوري وليس بالكأس.
ويخاطب مسئولو الأهلى إتحاد الكرة بشكل رسمي برفض المقترح بعد اجتماع مجلس الإدارة الطاريء غداً السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يرفض استبدال مواجهة الدورى بالكأس مع بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.