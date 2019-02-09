رياضة | ماتشات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتشات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 9/ 2/ 2019 عدداً من المواجهات النارية في مختلف البطولات عالمياً حيثُ ستبدأ جولة جديدة من منافسات البريميرليج المشتعل حيثُ خطف مانشستر سيتي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول المحترف في صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها والمعلقين:

الدوري الانجليزي الممتاز:

- فولهام × ماشنستر يونايتد:

اليوم في تمام الساعة الـ2:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي

- بورنموث × ليفربول:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق سوار الذهب

- واتفورد × إيفرتون:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 8 HD بصوت المعلق حسام الدمسيسي

- هدرسفيلد تاون × آرسنال:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق علي محمد علي

- كريستال بالاس × وست هام يونايتد:

اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 7 HD بصوت المعلق نوفل الباشي

الدوري الاسباني:

أتلتيكو مدريد × ريال مدريد:

اليوم في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بصوت المعلق عصام الشوالي

الدوري الايطالي:

- فيورنتينا × نابولي:

اليوم في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق جواد بده

- بارما × إنتر ميلان:

اليوم في تمام الساعة الـ9:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت أحمد الطيب

الدوري الألماني:

- بروسيا دورتموند × هوفنهايم:

اليوم في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق محمد بركات

- بايرن ميونيخ × شالكة 04:

اليوم في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 5 HD بصوت المعلق محمد الكواليني

الدوري الفرنسي:

- باريس سان جيرمان × بوردو:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD بصوت المعلق خليل البلوشي

الدوري السعودي:

- الرائد × الوحدة:

اليوم في تمام الساعة الـ2:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD

- الفتح × الشباب:

اليوم في تماما الساعة الـ5:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 2 HD

- الاتحاد × التعاون:

اليوم في تمام الساعة الـ7:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD

الدوري المصري:

- النجوم × الزمالك:

اليوم في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف