رياضة | بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ليفربول الأكثر ربحا في تاريخ البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن عن تحقيق أرباح بلغت 125 مليون باوند عن السنة المالية المنتهية في مايو 2018 قبل إحتساب الضريبة .

وأكدت التقارير على أن ليفربول أصبح أكثر فريق تحقيقا للأرباح المالية في موسم واحد متجاوزاً ليستر سيتي (92,5 مليون باوند) في موسم تحقيق للقب التاريخي في عام 2016 .